Доллар на межбанке упал до 8,16-8,185 гривень
12:39, 24 декабря 2013Общество
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,2250/8,2400, к 12:00 цены упали 8,1600/8,1850.
Цены к 12:00 упали 8,1600/8,1850
Рублевый рынок открылся котировками 0,2522/28, к 12:00 цены снизились 0,2497/0,2505. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 32.6300 (-0.1205), сообщает fin.biz.ua.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3680/82, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,2520/11,2740, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз 11,1600/11,1985.
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