Доллар на межбанке упал до 8,16-8,185 гривень

Рублевый рынок открылся котировками 0,2522/28, к 12:00 цены снизились 0,2497/0,2505. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 32.6300 (-0.1205), сообщает fin.biz.ua.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3680/82, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,2520/11,2740, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз 11,1600/11,1985.