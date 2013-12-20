Милиция перекрыла улицу Институтскую и никого не пропускает в сторону Шелковичной
13:03, 20 декабря 2013Общество
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Милиция перекрыла улицу Институтскую выше выхода из метро «Крещатик» и сейчас никого не пускает в сторону улицы Шелковичной
Как передает корреспондент УНИАН, прохожие возмущаются и ругаются с милицией, которая не пропускает людей от метро.
Также с трудностями можно пройти в обратном направлении от улицы Шелковичной к Майдану Незалежности.
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Милиционеры ведут себя нервно. В частности, бойцы ВВ подняли щиты и держат их наготове. Хотя никаких митингов возле правоохранителей нет. Собралось несколько десятков людей, в основном это прохожие, которые следуют по своим делам.
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