Милиция перекрыла улицу Институтскую и никого не пропускает в сторону Шелковичной

Как передает корреспондент УНИАН, прохожие возмущаются и ругаются с милицией, которая не пропускает людей от метро.

Также с трудностями можно пройти в обратном направлении от улицы Шелковичной к Майдану Незалежности.

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Милиционеры ведут себя нервно. В частности, бойцы ВВ подняли щиты и держат их наготове. Хотя никаких митингов возле правоохранителей нет. Собралось несколько десятков людей, в основном это прохожие, которые следуют по своим делам.