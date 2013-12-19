Генконсульство Польши в Севастополе в 2013 году выдало на 17% больше виз, чем в прошлом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции консул Генконсульства Ян Здановский. «За 2013 год мы приняли около 10 тысяч 200 визовых решений, к нам обратилось более 10,5 тысяч визовых заявителей. Эта цифра превышает показатели 2011 года на 51%, и мы на 17% больше выдали виз, чем в 2012 году» (как позже заявили участники пресс-конференции, ожидается, что к концу года эта цифра возрастет до 20% - УНИАН), - сказал дипломат.

Здановский также добавил: «Лидируют по визам туристические заявления – 47% визовых заявителей. Далее идут заявления от частных предпринимателей (более 1300 обращений), а также культурная и спортивная деятельность».

По словам консула, в представительстве «также рады, что в этом году смогли выдать визы более 200 студентам Севастополя и Крыма, которые обучаются в вузах Польши».

Читайте также: В Польше начали кампанию за отмену виз украинцам (фото)

Также по информации Здановского, процент отказа в выдаче виз «в этом году у нас также уменьшился, он составил 2,4 процента – это 247 визовых отказов». Как добавил он, большинство визовых заявителей воспользовались возможностью подачи апелляции, которые рассматривал лично Генконсул.

В свою очередь, Генеральный консул Веслав Мазур на пресс-конференции подчеркнул, что практически любой украинец, кто обращается в Генконсульство, «не имеет никаких проблем с получением визы».