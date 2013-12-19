Возле Кабмина стоит около 20 новогодних елок и 10 автобусов "Беркута"

Перед зданием правительства установили около 20 небольших новогодних елок

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты сотрудники Кабмина вывешивают иллюминацию у этих елок. Сразу за елками расположено около 10 автобусов "Беркута". По теме: Сегодня во Львове откроют 18-метровую "евроелку" Правительственный квартал продолжает оставаться заблокированным для граждан.

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