Возле Кабмина стоит около 20 новогодних елок и 10 автобусов "Беркута"
15:10, 19 декабря 2013Общество
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Перед зданием правительства установили около 20 небольших новогодних елок
Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты сотрудники Кабмина вывешивают иллюминацию у этих елок. Сразу за елками расположено около 10 автобусов "Беркута".
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Правительственный квартал продолжает оставаться заблокированным для граждан.
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