Бюджет-2014 еще не рассматривали в профильном комитете ВР - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге член Комитета ВР по вопросам бюджета Олег Медуница.

Он также сообщил, что сегодня в парламенте зарегистрирован проект постановления об особой процедуре принятия проекта бюджета на 2014 год, автором которого является председатель Бюджетного комитета Евгений Геллер.

По теме: Проектом бюджета на 2014 год прогнозируется инфляция на уровне 4,3% и ВВП - 3%

Медуница отметил, что этим постановлением предусматривается работа парламента и на следующей неделе. При этом подчеркнул, что “они хотят принять бюджет в том виде, в котором подало правительство, а мы (оппозиция - УНИАН), конечно, будем настаивать на традиционной процедуре, с полным обсуждением, чтобы вычитать здесь каждую цифру”.