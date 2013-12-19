Во Львовской области сгорел рейсовый автобус

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, чрезвычайное происшествие случилось 18 декабря в 16.30 возле поселка Ивано-Франково Яворивского района.

По предварительным данным, из-за замыкания электропроводки загорелся рейсовый автобус «Эталон», который следовал по маршруту «Львов, – Верещица» в сторону Верещицы. В автобусе на момент возникновения пожара находилось 26 пассажиров, которые вместе с водителем были своевременно эвакуированы.

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Жертв и пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован силами одного пожарного подразделения, огнем полностью уничтожен салон и моторный отсек автобуса.