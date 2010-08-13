На Волыни сгорел рейсовый автобус. Пожар произошел вчера вечером вблизи села Залужье Владимир-Волынского района, сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС в Волынской области.

Как отмечено в сообщении, рейсовый автобус ПАЗ, который следовал по маршруту «Владимир-Волынский – Устилуг – Корытница» загорелся во время движения. Водитель заметил признаки горения в отсеке двигателя, когда пламя вырвалось изнутри в салон, остановил транспортное средство и открыл двери. Все 12 пассажиров успели покинуть пылающий автобус, а водитель стал гасить пламя огнетушителем, чем затормозил развитие пожара, но до конца его не затушил. Пассажиры вызвали службу «101», и спасатели МЧС из райцентра и города Устилуг ликвидировали огонь.

В результате пожара огнем уничтожена внутренняя отделка автобуса, 46-летний водитель получил незначительные ожоги. Среди пассажиров пострадавших нет. Сейчас проводится расследование всех обстоятельств происшествия.