Ющенко о моратории на продажу сельхозземель

Необходимо подготовить соответствующее законодательство и снять с 2009 года мораторий на продажу сельхозземель. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Начиная с 2009 года, мы должны снять мораторий на землю и дать возможность человеку распоряжаться своей землей в пределах законодательства», - сказал он.

Как отметил Президент, сначала необходимо подготовить законодательство, в частности, чтобы эти земли не теряли своего сельскохозяйственного статуса, чтобы не был изменен «режим использования этих земель».

«Украина должна снять мораторий на движение земли и дать возможность 7,1 млн. собственникам распоряжаться землей… Мы не имеем морального права законсервировать ситуацию с движением земли», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что развитие села является ключевым приоритетом государства.

Справка УНИАН. В Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.