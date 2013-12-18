Украина сможет увеличить золотовалютные резервы НБУ до $33-34 млрд - эксперт

Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Решение России купить украинские государственные облигации на сумму 15 млрд. долл. позволит Украине не брать на драконовских условиях кредиты МВФ. Теперь Украина может требовать от фонда убрать все жесткие условия о замораживании заработных плат и росте тарифов на газ, если он хочет чтобы Украина взяла у него кредит», - сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, указанный кредит позволит увеличить золотовалютные резервы Нацбанка до 33-34 млрд. долл.

«Как результат, это станет сигналом для всех валютных спекулянтов о том, что гривну ждет сильная ревальвация. Не исключено, что в ближайшее время в Украине может наблюдаться ревальвация гривны до 8 грн и ниже. Когда те же валютные спекулянты, которые сейчас продают валюту по 8,3 грн, будут ее скупать по 7,7-7,9 грн у населения», - добавил Охрименко.

По мнению финансиста, главным достижением переговоров в Москве стало восстановление нормальных деловых отношений между Украиной и Россией в вопросе экспорта-импорта.

Эксперт констатирует, что визит Януковича в Москву положил конец торговой войны между странами

Президент Украинского аналитического центра обратил внимание, что уступки России во многом спровоцированы решением Украины приостановить процесс подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

«Пока Украина послушно шла на подписание договора об ассоциации ЕС вообще не хотел и думать об экономических преференциях для Украины. А теперь и МВФ, и ЕС уже наперебой говорят, что они готовы помочь Украине и кредитами, и за счет расширения доступа украинских товаров на рынки стран ЕС», - добавил он.

Между тем, по словам эксперта, важным итогом договоренностей стало то, что они не влекут за собой обязанности вступать в Таможенный союз.