Коэффициент стоимости российского газа для Украины будет пересматриваться ежеквартально - СМИ

Об этом по итогам заседания украинско-российской межгоскомиссии в Москве во вторник, 17 декабря ZN.UA сообщил источник в украинской делегации.

Напомним, "Нафтогаз" и "Газпром" ранее подписали дополнение к контракту на куплю-продажу природного газа от 19 января 2009 года.

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Как заявил на пресс-конференции по итогам подписания президент РФ Владимир Путин, подписанный документ позволяет "Газпрому" поставлять газ в Украину по цене 268,5 долл. за тыс. кубометров, тогда как сейчас она составляет свыше 400 долл.

По словам вице-премьера Украины Юрия Бойко, такая цена газа для Украины будет действовать с января 2014 года.

Импорт Украиной природного газа в январе-октябре 2014 года составит 23,35 млрд куб. м, в том числе из Европы – 1,7 млрд куб. м.