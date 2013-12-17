Львовский облсовет решил отозвать полномочия у облгосадминистрации

Как передает корреспондент УНИАН, "за" такое решение проголосовали 66 депутатов. Зарегистрировались 72 депутата.

Своим решением Львовский облсовет постановил, что управление учреждениями, заведениями, организациями, которые находятся в совместной собственности территориальных общин области, осуществляется непосредственно Львовским облсоветом, а также управление имуществом совместной собственности Львовского облсовета как органом, уполномоченным областным советом.

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Также Львовский облсовет требует от Львовской облгосадминистрации обеспечить передачу должным образом засвидетельствованных копий учредительных документов, а также оригиналов документов, которые подтверждают трудовые отношения с руководителями соответствующих заведений, учреждений, организаций совместной собственности территориальных общин.

Председатель Львовской ОГА Олег Сало на сессии отсутствует.

Фракция Партии регионов во Львовском облсовете сегодня отсутствует на сессии в полном составе.