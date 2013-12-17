Львовский облсовет решил отозвать полномочия у облгосадминистрации
Депутаты Львовского областного совета сегодня на сессионном заседании проголосовали за отзыв Львовским областным советом собственных полномочий, делегированных Львовской облгосадминистрации
Как передает корреспондент УНИАН, "за" такое решение проголосовали 66 депутатов. Зарегистрировались 72 депутата.
Своим решением Львовский облсовет постановил, что управление учреждениями, заведениями, организациями, которые находятся в совместной собственности территориальных общин области, осуществляется непосредственно Львовским облсоветом, а также управление имуществом совместной собственности Львовского облсовета как органом, уполномоченным областным советом.
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Также Львовский облсовет требует от Львовской облгосадминистрации обеспечить передачу должным образом засвидетельствованных копий учредительных документов, а также оригиналов документов, которые подтверждают трудовые отношения с руководителями соответствующих заведений, учреждений, организаций совместной собственности территориальных общин.
Председатель Львовской ОГА Олег Сало на сессии отсутствует.
Фракция Партии регионов во Львовском облсовете сегодня отсутствует на сессии в полном составе.