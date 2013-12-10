Франковский облсовет решил ликвидировать ОГА
58 депутатов Ивано-Франковского областного совета во вторник выразили недоверие областной государственной администрации и признали "существование такой институции нецелесообразным".
Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии, сообщает "Радио Свобода".
Как сказал председатель областного совета Василий Скрипничук, "ни президент, ни правительство, ни парламент не хотят прислушиваться как к голосу народа, так и к голосу депутатов местных советов, они игнорируют все обращения", поэтому "время просьб, обращений и заявлений прошло".
Поэтому местные депутаты решили ликвидировать исполнительный орган центральной власти в области, "учитывая политическую и социально-экономическую ситуацию в государстве и области, несмотря на требования многотысячных протестных акций в населенных пунктах области".
Депутаты решили отобрать у ОГА делегированные ей полномочия.
Согласно решению, с 1 января 2014 года в составе исполнительного аппарата областного совета должен быть создан исполнительный комитет.
Районным советам области рекомендовали принять такие же решения.
Провести внеочередную сессию областного совета под открытым небом, у административного здания, франковским депутатам удалось со второй попытки: из 114 депутатов сначала собралось лишь 56.