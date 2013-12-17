Завтра в Украине осадки не ожидаются

Об этом сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на юге Крыма 2-4° тепла; днем 0-5° тепла, в южной части 3-8° тепла, в восточных областях 1-3° мороза.

В Киеве и области в среду осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла, в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.