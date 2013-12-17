В ЕС снова заявили об открытых дверях для Украины

Евродепутат Ребекка Хармс заявила, что информация о приостановке Европейским Союзом подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной неправильно интерпретируется. Об этом она сказала на брифинге в Штабе национального сопротивления в Киеве.

Хармс отметила, что депутаты Европейского парламента на прошлой неделе большинством голосов приняли решение, в соответствии с которым «двери в Европу (для Украины) путем подписания Соглашения об ассоциации широко открыты».

«Если вы слышите какую-то информацию о том, что якобы Соглашение об ассоциации заморожено, то это неправильная интерпретация. Потому что существует единый базис Соглашения об ассоциации и любых переговоров, которые ведутся вокруг этого соглашения. Он остался неизменным со времени проведения Вильнюсского саммита и до сих пор», — сказала евродепутат. «Европейский Союз хочет подписать Соглашение об ассоциации», — резюмировала Хармс.

Напомним, руководство Украины договорилось с Брюсселем о начале диалога высокого уровня для подписания и имплементации Соглашения об ассоциации. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов после встречи с еврокомиссаром по расширению и европейской политики соседства Штефаном Фюле. Арбузов отметил, что диалог носит конструктивный характер, созданные рабочие группы продолжают работать и в ближайшее время первый вице-премьер-министр вновь летит в Брюссель.

«Украина не имеет альтернативы евроинтеграционному процессу», - резюмировал Сергей Арбузов.