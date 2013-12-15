В Сумской области в результате пожара два человека погибли

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, пожар возник в одном из частных жилых домов вечером в субботу, 14 декабря.

Согласно сообщению, возгорание обнаружили случайные прохожие, когда огонь уже успел охватить значительную площадь здания.

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Для ликвидации пожара на место происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части и местная пожарная команда. Из-за несвоевременности вызова на момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. Во время ликвидации пожара в помещении были обнаружены тела двух человек. Как выяснилось, погибшими оказались жители дома — 68-летняя хозяйка и ее 42-летний сын.

В результате пожара также получил отравление угарным газом 20-летний парень, который обнаружил пожар и пытался спасти людей.

Причина пожара устанавливается.