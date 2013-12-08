На Харьковщине при пожаре в доме погибли два человека
11:14, 08 декабря 2013Политика
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В селе Иванчуковка Изюмского района Харьковской области в результате пожара в частном погибли два человека.
В результате пожара в частном доме погибли два человека
Как сообщили УНИАН в Главном управление ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар возник вчера, 7 декабря, около 2.50.
На место пожара прибыло районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС. Спасатели сразу приступили к гашению огня. Общая площадь пожара составляла около 65 кв.м.
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Пожар был ликвидирован в 3.40. На месте происшествия были найдены тела двух погибших: хозяйка дома, 1958 года рождении, и ее сына, 1981 года рождения.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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