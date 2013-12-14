В Почаевской Лавре молились за сохранение Украины

14 декабря митрополит Владимир, наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры отслужил молебен за достижение согласия, взаимопонимания и сохранение нашего государства.

Владыка обратился к верующим с проповедью:

«Мы молимся с раннего утра до позднего вечера за спасение во всем мире, в котором живем, поэтому просим Бога, чтоб Господь смилостивился над нашим народом.

Гордых – смирил, смиренным – дал благодать и благословил всех нас, оросил наши сердца миром, благоразумием и взаимопониманием.

При раздорах, разделении и вражде никакого успеха не будет, и поэтому в эти дни нам надо с вами помолиться и готовиться к великому празднику Рождеству Христову.

Господь говорит, что мы все являемся детьми Божьими, и у нас должно быть взаимопонимание. Мы должны смириться один перед другим, чтоб Господь наполнил наши сердца и помышления своей милостью и мы не довели до того страну, что будут злорадствовать недруги, которые этого желают и ждут».

Справка. Cвято-Успенская Почаевская Лавра – православный мужской монастырь в г.Почаев, Тернопольская область, Украинской православной церкви. Самая большая православная святыня Волыни.