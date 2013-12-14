Общей победой украинцев может стать работа над Соглашением с ЕС - Вилкул

Сегодня общей победой украинцев может стать совместная работа над Соглашением об Ассоциации (СА) с Евросоюзом. Такое мнение сегодня в эфире Шустер LIVE на телеканале «Интер» высказал вице-премьер-министр Александр Вилкул.

«Сегодня украинцам как никогда нужны общие победы, объединяющие Восток и Запад, - отметил он. - И этой общей победой может быть совместная работа над Соглашением об Ассоциации с ЕС».

Результатом этой работы, убежден вице-премьер, должна стать такая модель, которая позволит «не отказавшись от рынка Таможенного союза», также получить широкий доступ к единому рынку ЕС - 500 млн потребителей. «Необходима стратегия - о том, что необходимо сделать, как необходимо защитить наших товаропроизводителей, какие шаги надо сделать в переходной период для того, чтобы мы опять не выбирали или/или. А для того, чтобы мы выбирали и/и», - подчеркнул Вилкул.

«Сейчас тот кризис, который пришелся на наше поколение. Но всем - и власти, и оппозиции - должно хватить ума выйти из кризиса сильнее и консолидированнее, как нация. И власть, и оппозиция должны чувствовать общую ответственность за решение данного кризиса. Независимая соборная Украина - самодостаточная ценность. Необходимо садиться за стол переговоров. Это главное, что я сегодня хочу сказать», - резюмировал вице-премьер-министр.