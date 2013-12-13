Украина готовится привлечь новых инвесторов - министерство

Об этом в ходе круглого стола «Инвестиционные потребности экономики Украины» рассказал директор департамента Министерства экономического развития и торговли Украины Евгений Олейников.

Представитель правительства констатировал, что общий объем инвестиций в Украину сохраняется на уровне прошлого года. «По состоянию на 1 января 2013 объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составлял $54,4 млрд., а на 1 октября они составили $56,565 млрд. Вместе с тем, в 2013 году приток иностранных инвестиций действительно меньше, чем в предыдущие годы», - сообщил он.

По словам Олейникова, Кабмин сегодня рассчитывает на инвесторов, которые, во-первых,заинтересованы через украинский рынок выйти на смежные рынки, в частности, на рынки стран СНГ. Вторая группа инвесторов – те, кого интересуют украинские ресурсы, среди таких компаний – Chevron и Shell. И третьи – это те, кто хочет выйти на внутренний рынок, снизить издержки на производство и логистику. Чиновник также назвал три основных причины, по которым инвесторам стоит вкладывать деньги в экономику Украины.

«Первая – инвестор может снизить издержки. Лучший пример – Китай, который предложил инвесторам минимальные расходы на рабочую силу и минимальное налогообложение. Вторая причина – только через инвестиции можно получить доступ на местный рынок. Хороший пример в этом плане – Россия, где за последние годы ради доступа на этот рынок выросли инвестиции, в частности, в автопроизводство, производство бытовой техники и т.д. И третья причина – в том, что только путем инвестиций открывается доступ к ресурсам страны», - отметил он.