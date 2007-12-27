Минфин прогнозирует инфляцию до 16%

Министерство финансов Украины прогнозирует, что размер инфляции в стране на конец 2007 года составит до 16%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК вчера журналистам.

“Мы выйдем на уровень где-то до 16%”, - отметил он.

Справка УНИАН. При формировании государственного бюджета на 2007 год Кабинет министров исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%, роста промышленного производства - 8%.

В мае Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал инфляцию в Украине на уровне 7,2%, рост ВВП - на уровне 5,8%. В ноябре банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в текущем году до 6,8% и ухудшил прогноз инфляции - до 11,5%.

В октябрьском прогнозе Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году - с 4,6% до 5,4%, при этом ухудшив данные по инфляции в Украине в 2007 году с 11,3% до 11,5%.