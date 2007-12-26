Кабмин одобрил проект госбюджета-2008

Кабинет министров Украины одобрил проект госбюджета на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, решение относительно одобрения проекта госбюджета было принято единогласно членами Кабмина.

«Проект госбюджета одобрен. Все будет хорошо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр заявила, что уже в четверг утром проект госбюджета будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

Парламент начнет свою работу в 16.00 в четверг именно с рассмотрения вопроса о принятии главного финансового документа страны.