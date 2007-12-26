Кабмин одобрил проект госбюджета-2008
18:07, 26 декабря 2007Общество
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Тимошенко говорит: все будет хорошо
Кабинет министров Украины одобрил проект госбюджета на 2008 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
По ее словам, решение относительно одобрения проекта госбюджета было принято единогласно членами Кабмина.
«Проект госбюджета одобрен. Все будет хорошо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр заявила, что уже в четверг утром проект госбюджета будет передан на рассмотрение Верховной Рады.
Парламент начнет свою работу в 16.00 в четверг именно с рассмотрения вопроса о принятии главного финансового документа страны.
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