Аэропорты и вокзалы Киева снова работают, бомб не найдено

Об этом пресс-служба аэропорта сообщила на своей официальной странице в Facebook.

"В 16.50 аэропорт "Киев" вновь заработал. Информация о заминировании не подтвердилась. Обстановка спокойная. Началась регистрация на рейсы", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что центральный вокзал станции Киев-пассажирский работает в штатном режиме после эвакуации пассажиров в связи с сообщением, которое поступило о заминировании.

"В 16:40 вокзал возобновил работу. Анонимный звонок о минировании оказался ложным", - сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Как сообщал УНИАН, на линию «102» позвонил неизвестный и сообщил о заминировании аэропортов «Борисполь» и «Киев», а также Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.

Позже в УСО МВД Украины сообщили, что взрывотехники завершили свою работу на территории Центрального и Южного вокзалов, аэропорта «Жуляны » и терминала «В» аэропорта Борисполь». Взрывчатки не нашли.

Работа вокзалов и аэропортов полностью восстановлена.

Отмечается, что только из железнодорожных вокзалов было эвакуировано более 3,5 тысячи человек.

Правоохранители выясняют личность мужчины, который позвонил в милицию и сообщил о заминировании.

В милиции напоминают, что за такое правонарушение ст.259 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция этой статьи - до 8- ми лет лишения свободы.