Милиция заявила, что аэропорты и ж/д вокзалы в Киеве "заминированы"

16:14, 11 декабря 2013
Политика
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На линию «102» позвонил неизвестный и сообщил о заминировании аэропортов «Борисполь» и «Жуляны», а также Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.

Неизвестный заявил о минировании аэропортов и вокзалов в Киеве, говорят в милиции / Фото: avsim.su

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

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Сейчас милиция осуществляет все необходимые мероприятия в указанных местах, говоритсяв сообщении.

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