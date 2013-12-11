Милиция заявила, что аэропорты и ж/д вокзалы в Киеве "заминированы"

На линию «102» позвонил неизвестный и сообщил о заминировании аэропортов «Борисполь» и «Жуляны», а также Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины. Читайте також: Из терминалов аэропорта "Борисполь" эвакуируют людей Сейчас милиция осуществляет все необходимые мероприятия в указанных местах, говоритсяв сообщении.

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