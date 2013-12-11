Смягченная водка вредит здоровью: мнение врача

Абсолютное большинство производителей водки смягчают свой продукт не только с помощью традиционных натуральных компонентов, например, сахара, но и путем добавления в него различных кислот и пищевых добавок. Это не противоречит действующему законодательству, существенно упрощает процесс производства, но пагубно влияет организм человека, употребляющего такую водку. Об этом рассказал представитель Киевского Института нефрологии, врач-терапевт Юрий Ковальчук.

«Если рассматривать употребление крепких спиртных напитков с врачебной точки зрения, то можно с уверенностью сказать: наименее вредной для здоровья является классическая, наша водка. Виски, бренди, ром, да и другие напитки с западной родословной, которые в Украине считаются более «элитными», тем не менее, хуже воспринимаются организмом из-за наличия большего количества непривычных нам добавок. Но, к сожалению, отечественные производители водки начали смягчать ее с помощью компонентов, которые пагубно влияют на наше здоровье, хоть и улучшают органолептические свойства алкоголя», - объяснил Юрий Ковальчук.

По словам доктора, основные добавки для смягчения водки, которые используют алкогольные компании, это лимонная кислота, инвертный сахар, углеводный модуль, алмазная пыль, яблочная кислота Е 296, марганцево-кислый калий и даже медь. «Сами по себе компоненты могут быть не так уж и вредными, но в соединении со спиртом (или же в повышенной концентрации) даже сахар может давать пагубный эффект. Так, к примеру, избыток меди вызывает головную боль, озноб, приводит к нарушениям функций почек и печени. Классические синдромы похмелья, не находите? Кроме того, некоторые добавки, помимо того, что сами токсичны, еще и усиливают токсическое действие этилового спирта. К сожалению, к ним можно отнести даже настои таких растительных ингредиентов как ромашка или календула», - рассказал врач. По его словам, цена продукта здесь не особо важна: вредные вещества не обязательно содержит дешевая водка – они могут оказаться и в составе широко известных дорогих марок.

Только водка, мягкость которой достигается благодаря специальным технологиям очищения без применения вредных добавок, может называться действительно водкой, подчеркивает медик. «Такой алкоголь в небольших количествах не вреден. Чистую водку я не запрещаю иногда выпить даже диабетикам или язвенникам – конечно же, в очень маленьких дозах», - резюмировал Юрий Ковальчук. По словам врача, главное правило при выборе водки ничем не отличается от правил покупки любого продукта: надо лишь внимательно читать этикетку. Ведь на ней пишется полный состав алкоголя, соответствующий действительности, и если вы подкованы в вопросе – обязательно купите качественное спиртное.