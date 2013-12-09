В Николаеве неизвестные стреляли в предпринимателя

Об этом УНИАН сообщила начальник Сектора связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области Ольга Передеренко.

Вечером по телефону 103 поступило сообщение о том, что некий николаевский предприниматель получил огнестрельное ранение в руку. Правоохранители установили, что сегодня, 9 декабря, около 18 часов в Николаеве на ул. Инженерной на пересечении с ул. Никольской предприниматель остановился на своем автомобиле Honda Pilot, так как почувствовал, что колесо машины пробито. Из остановившейся позади машины «Шевроле» вышли неизвестные лица, выстрелили ему в руку и забрали из салона его машины кейс, в котором находится около 900 тыс грн. Затем нападавшие уехали.

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В настоящее время объявлен план «Перехват», на месте происшествия проводятся следственные действия. Пострадавший доставлен в Николаевскую больницу скорой медицинской помощи.