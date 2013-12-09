Завтра в Украине может наступить 11° мороза

10 декабря в Украине будет идти снег и ожидается снижение температуры ночью и днем до 6-11° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях и в Крыму - неблагоприятные погодные условия: сильный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, снежные заносы; на остальной территории страны небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на юге и в Приазовье местами 25-30 м/с.

Ожидается снижение температуры ночью и днем до 6-11° мороза, в южной части, Донецкой, Луганской и Закарпатской областях до 2-7° морозу (в Крыму днем около 0°).

По Киевской области облачно с прояснениями. Небольшой снег (днем местами). На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Снижение температуры ночью и днем до 6-11° мороза.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Небольшой снег (днем местами). На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Снижение температуры ночью - до 8-10°, днем - до 6-8° мороза.