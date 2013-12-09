Китай предложил Украине стать основным поставщиком продовольствия

С Китаем Украина обсудила стратегическое сотрудничество до 2018 года. В ближайшие 5 лет Китай намерен импортировать продукции на $10 триллионов. И часть этой квоты может достаться Украине.

Визит Президента Украины в Поднебесную стал переломным моментом в развитии двусторонних отношений. Виктор Янукович и Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин подписали совместную декларацию о дальнейшем углублении стратегического партнерства.

Декларация включает более двух десятков договоров, меморандумов и контрактов в финансовой, производственной и энергетической сферах на сумму свыше $30 млрд. Уже в следующем году Украина получит $18 млрд в виде кредитов и инвестиций.

С Китаем Украина обсудила стратегическое сотрудничество до 2018 года. В ближайшие 5 лет Китай намерен импортировать продукции на $10 триллионов. Как новый стратегический партнер Украина будет иметь собственную квоту гарантированного сбыта своей продукции в КНР, что открывает невиданные перспективы перед всеми отраслями отечественной промышленности и сельского хозяйства.

В частности, подписан Меморандум между государственным ипотечным учреждением и китайской корпорацией CITIC Construction о строительстве доступного жилья в Украине. На эти цели Китай предоставит $15 млрд сроком на 15 лет с возможностью пролонгации и расширения этого проекта.

Подписан Меморандум о строительстве нового современного глубоководного порта в Крыму и о реконструкции Севастопольского морского рыбного порта. Китай инвестирует в эти проекты более $13 млрд.

Соглашение между Минтопэнерго и Китайской национальной инжиниринговой корпорацией «Ухуань инжиниринг Ко. Лтд» предусматривает строительство завода по производству синтетического газа. В итоге реализации проекта будет создано 2000 новых рабочих мест на самом заводе и около 100 000 на отечественных угледобывающих предприятиях.

В числе прочего стороны подписали протокол о фитосанитарных и инспекционных требованиях относительно экспорта из Украины сои и ячменя. Соглашение позволит существенно расширить номенклатуру поставок сельскохозяйственной продукции на рынок КНР и вывести Украину в разряд основного поставщика продовольствия на китайский рынок.

На данный момент ежегодный объем двусторонней торговли между Украиной и Китаем составляет $10 млрд. Объем товарооборота занимает второе место среди 217 стран, с которыми торгует Украина и составляет 8% от общего товарооборота страны. Таким образом, подписанные соглашения с КНР позволят увеличить эти показатели втрое.