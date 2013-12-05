На Евромайдане установили полевой храм

На Майдане Незалежности, неподалеку от стелы, установили часовню.

Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины (РИСУ), полевой храм – это обычная палатка. От остальных она отличается тем, что сверху установлен крест, а внутри есть престол, иконы, свечи. Идея установить часовню принадлежит декану Киевскому УГКЦ о. Игорю Онишкевичу. Священник хотел, чтобы каждый участник акции, независимо от конфессиональной принадлежности, мог сюда прийти и помолиться.

«Первую Службу Божью здесь отправили иеромонахи – редемптористы УГКЦ. А уже ночью в храме молился православный священник вместе со своими верующими», – сказал отец Леонид Григоренко.

Священнослужитель сообщил, что часовня здесь будет стоять до тех пор, пока будут продолжаться акции протеста, и Майдан не покинут митингующие. Онишкевич уже назначил священников, которые здесь будут проводить Богослужения, и установил для них график дежурства.

«Сегодня наша часовня была заполнена верующими, а кто не поместился, стоял на улице. Впрочем, количество участников для нас не имеет большого значения. Если хоть кто-то здесь найдет Бога, мир, душевный покой, то часовню стоит открыть и для одного человека», – отметил отец Леонид.