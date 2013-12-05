СМИ: В одной из киевских больниц могут держать людей, считавшихся пропавшими после разгона митингов
13:38, 05 декабря 2013Общество
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Одно из отделений больницы, где по данным депутатов от оппозиции, могут находиться более 20 раненых во время разгона митинга на площади Независимости, находится под усиленной охраной милиции
Об этом в эфире «Общественного телевидения» сообщила певица Руслана, которая вместе с депутатами Николаем Катеринчуком и Лесей Оробец побывали вчера в больнице скорой помощи на Братиславской, 3, в Киеве, передает Радио Свобода.
Под надзором милиции находится именно отделение острых отравлений. Посетителей к больным участникам акций не пустили.
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Депутаты не исключают, что в указанной больнице могут находиться и те, кто считались пропавшими после разгона митинга 30 ноября.
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