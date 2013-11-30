После разгона Евромайдана без вести пропали шесть человек (список)

После атаки "Беркута" и разгона Евромайдана в социальных сетях появилась информация о пропавших без вести.

На данный момент неизвестно местонахождение шести человек:

1. Бондар Николай

2. Павлов Павел

3. Крайдун Владимир

4. Угрин Василий

5. Прийдун Владимир

6. Розпутний Вячеслав

Также люди сообщают о пропаже вещей и необходимой правовой помощи.

"Мы в каком-то РОВД, у подруги разбита голова, у знакомого - открытый перелом!" - пишут митингующие.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около пяти утра «Беркут» разогнал Евромайдан.

Правоохранители полностью окружили Майдан Независимости и начали "зачистку" территории. Люди при этом в панике бежали. А тех, кто отказывался идти добровольно, "Беркут" подгонял дубинками , не жалея даже девушек и женщин. Среди активистов звучали призывы к оказания сопротивления сотрудникам милиции, но они были единичными и к ним никто не прислушался.

На месте работала бригада "скорой помощи", врачи оказывали помощь пострадавшим защитникам Майдана.