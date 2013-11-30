После разгона Евромайдана без вести пропали шесть человек (список)
В социальных сетях появилась информация о пропавших без вести после атаки "Беркута" и разгона Евромайдана.
После атаки "Беркута" и разгона Евромайдана в социальных сетях появилась информация о пропавших без вести.
На данный момент неизвестно местонахождение шести человек:
1. Бондар Николай
2. Павлов Павел
3. Крайдун Владимир
4. Угрин Василий
5. Прийдун Владимир
6. Розпутний Вячеслав
Также люди сообщают о пропаже вещей и необходимой правовой помощи.
"Мы в каком-то РОВД, у подруги разбита голова, у знакомого - открытый перелом!" - пишут митингующие.
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Как сообщал УНИАН, сегодня около пяти утра «Беркут» разогнал Евромайдан.
Правоохранители полностью окружили Майдан Независимости и начали "зачистку" территории. Люди при этом в панике бежали. А тех, кто отказывался идти добровольно, "Беркут" подгонял дубинками , не жалея даже девушек и женщин. Среди активистов звучали призывы к оказания сопротивления сотрудникам милиции, но они были единичными и к ним никто не прислушался.
На месте работала бригада "скорой помощи", врачи оказывали помощь пострадавшим защитникам Майдана.