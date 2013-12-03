В милиции заявили, что во время Евромайдана никто не сообщал о пропавших без вести

Главное управление МВД Украины в городе Киеве заявляет, что в милицейские подразделения не поступало ни одного официального заявления об исчезновении граждан с начала митингов в центральной части города.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

«В некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что с начала митингов в центральной части города пропали без вести ряд граждан. Столичная милиция детально проработала персональную информацию об пропавших, указанных в социальных сетях. Ни одно лицо из их числа правоохранителями не задерживалась и не доставлялось в отделы милиции Киева», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в милицейские подразделения не поступало ни одного официального заявления об исчезновении граждан.

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В то же время, Евро пресс-центр сообщает, что около 22:00 в понедельник, 2 декабря, на станции метро "Майдан Незалежности" неизвестны лица в камуфляже избили волонтера, который двое суток работал медиком на Евромайдане. Избитый медик Роман имел с собой более 8 000 грн, собранных в качестве добровольных пожертвований на медицинские потребности. Связи с Романом нет и место его нахождения неизвестно.

Также пресс-служба НРУ сообщила УНИАН, что сегодня, 3 декабря, около 8:00 утра спецподразделение «Беркут» на ул. М.Грушевского, 5, «возле главного входа забрал мирного активиста Народного Руха Украины Васько Богдана Ивановича, 1992 г.р. Парень является уроженцем с. Остров Сокальского района Львовской области. До сих пор его место нахождения неизвестно». НРУ просит СМИ и другие общественные и правовые институты посодействовать в розыске юноши.