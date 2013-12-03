Стоимость соглашения составила 520 тыс. грн. Об этом сообщает сайт Наші гроші со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Тендер провели по неконкурентной процедуре «закупка у одного участника», поскольку именно «Софтлайн» разрабатывал и вводил портал в эксплуатацию в 2002 г., поэтому авторские неимущественные права на указанный программный продукт принадлежат разработчику.

Детали заказанных работ – неизвестны, в обосновании указано только, что необходимыми являются работы по «модификации отдельных функций, введению дополнительных современных сервисов, что предусматривает изменение программного кода Веб-портала и обновление версий прикладного программного обеспечения».

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Обновить сайт должны до конца текущего года, финансируют заказ из государственного бюджета.

На модернизацию этого же портала «Софтлайн-ИТ» получал заказ в прошлом (240 тыс. грн) и позапрошлом году (330 тыс. грн). На его сопровождение в этом и в прошлом году выделяли по 200 тыс. грн. Таким образом, за три года на содержание веб-портала было заключено соглашений на 1,5 млн. грн.

Владельцами фирмы «Софтлайн-ИТ» является кипрская «УКРН ІІІ Нью Уорлд Гроус ко. лтд», американская «Сигмаблейзер Инвестмент Групп ллс», а также Юрий Давыдов, Антон Марреро, Алишер Рамазанов и Юрий Сивицкий.

По данным «ВДЗ», фирма «Софтлайн-ИТ» начала регулярно выигрывать тендеры с сентября 2011 г., за это время получив заказов на 70,13 млн. грн.