На новые ковры для Кабмина из бюджета возьмут 195 тысяч гривен - СМИ

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета министров Украины 25 сентября заключил соглашение с ООО «Ральф-10» на закупку ковровых дорожек на 195 тыс грн. Об этом сообщает сайт «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Заказали два вида синтетических ковровых дорожек: шириной 1,7 м и 1,15 м. Цена за квадратный метр одинакова – 190 грн.

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Закупают ковры за средства госбюджета.

Тендер провели по неконкурентной процедуре «закупки у одного участника», ссылаясь на необходимость унификации. У этой же фирмы правительство заказывало ковры и в прошлом году, дизайн был разработан поставщиком, следовательно, «смена предприятия приведет к тому, что дорожка будет другого оттенка цвета».

«Наши деньги» напоминают, что прошлой осенью у фирмы заказали изделий на 400 тыс. грн: шесть синтетических ковров 9,8 м х 5 м, а также 2392 кв. м синтетических коридорных дорожек разных цветов. Тогда фирма также получила подряд вне конкурса, потому что на открытые торги дважды, кроме «Ральфа», никто не подавался.

Киевскую фирму «Ральф-10» основала и возглавляет Яна Челмодиева из Запорожья. Кроме ковров для Кабмина, фирма других тендеров не выигрывала, отмечает издание.