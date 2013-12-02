Из-за избиений журналистов милицией НСЖУ покидает Межведомственную рабочую группу

Национальный союз журналистов Украины, ГО «Телекритика», Институт массовой информации и Украинская ассоциация издателей периодической прессы выходят из состава Межведомственной рабочей группы при Президенте Украины по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

Как отмечается в заявлении на сайте НСЖУ, «мы выражаем глубокое возмущение многочисленными фактами насилия против журналистов, молодежи, студенчества и других мирных участников акций протеста со стороны правоохранительных органов».

В заявлении отмечается, что по состоянию на 2 декабря 2013 года, с 29 ноября, уже зафиксирована информация о жестоком избиении более чем 40 украинских и иностранных журналистов. Большинство из них пострадали от агрессии со стороны работников спецподразделения «Беркут». Эта ситуация очень ярко демонстрирует, что свобода слова и право общества знать – лишние в системе ценностей нынешней украинской власти.

«Мы считаем неприемлемым для себя вести диалог с людьми, которые допустили кровопролитие мирных протестантов, журналистов, и при этом не подают в политическую отставку», - говорится в заявлении.

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Отдельно также авторы заявления отмечают неэффективность деятельности МРГ, которая «окончательно превратилась в площадку для очковтирательства и пиара власти. По состоянию на сегодня вопросы, связанные со свободой слова, правами журналистов, а следовательно – и с правом общества на информацию, стоят все время последними в повестке дня МРГ. На протяжении всей каденции Януковича состояние свободы слова в Украине продолжало ухудшаться, а медиапространство целенаправленно пытались зачистить от независимой информации».

Как говорится в заявлении, «для нас стало очевидным, что власть лишь делает вид поддержки «европейских ценностей». Это было ярко продемонстрировано не только резким изменением европейского курса Украины, но и разгоном мирных демонстрантов и беспрецедентной агрессией относительно журналистов. Всем этим власть четко продемонстрировала, что она – враг гражданского общества. Отныне мы считаем, что вести диалог с ней не только нет никакого смысла, но и аморально и неприемлемо».

«Мы возобновим наш диалог с властью лишь тогда, когда будут наказаны виновные в преступлениях против журналистов, а власть на практике докажет свою приверженность европейским ценностям, правам человека», - говорится в заявлении.