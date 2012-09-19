Чепак созывает внеочередное заседание Межведомственной рабочей группы

Пресс-секретарь Президента Украины, руководитель Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов Дарья Чепак инициирует внеочередное заседание рабочей группы для обсуждения и внесения предложений относительно законопроекта об установлении уголовной ответственности за клевету и оскорбление.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В заседании также примут участие народные депутаты: Представитель Президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко и автор законопроекта «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство человека)» Виталий Журавский.

Традиционно все заседания Межведомственной рабочей группы проходят в открытом режиме, отмечается в сообщении.

Заседание состоится сегодня, 19 сентября, в 17:00 в пресс-центре информационного агентства «Укринформ» (г. Киев, ул. Б.Хмельницкого, 8/16, 2-й этаж).

Аккредитация представителей СМИ проводится до 16.00 по тел. (044) 255-68-00.

*** 18 сентября 2012 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 11013 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство человека)». Автор законопроекта - народный депутат В.Журавский - предлагает дополнить Уголовный кодекс статьями 145-1 и 145-2, которыми устанавливается уголовная ответственность за такие деяния, как клевета и оскорбление.