В НБУ рассказали, как защитить платежные карточки от мошенников

Об этом в ходе публичной дискуссии на тему: «Киберпреступность: украинские банки на линии удара» заявил начальник отдела методологии и организации розничных платежей с помощью специальных платежных средств Национального банка Украины Дмитрий Макаренко.

Он отметил, что с переходом большинства европейских стран на чиповые карты все чаще наблюдается перетекание мошеннических операций в «виртуальную» среду, то есть увеличение мошеннических операций без физического использования платежных карт.

Однако в Украине, по его словам, удельный вес убытков от подобных действий в прошлом году составил менее 0,0001 %, и не имел значительного негативного влияния.

«Основными типами мошенничества являются операции с поддельными карточками, по потерянным/похищенным платежным карточкам без физического использования платежной карты. Несмотря на это, сегодня удельный вес убытков от мошеннических действий достаточно мал», - добавил Макаренко.

Эксперт подчеркнул, что НБУ для предостережения граждан от возможных мошеннических случаев с платежными картами неоднократно рекомендовал банкам предоставлять клиентам правила по их использованию.

В частности, регулятор настаивает на размещении их в доступных для клиентов местах (в отделениях банков), на официальных страницах в сети Интернет, а также в виде буклетов.

«Так, Национальный банк рекомендовал неоднократно перейти от устаревших технологий с магнитной полосой к использованию платежных карт с чипом, оборудовать банкоматы специальными устройствами видеонаблюдения, если нужно, дополнительным освещением, антискиминговими накладками, проводить постоянный мониторинг за операциями», - добавил он.

Представитель НБУ также дал несколько рекомендаций, как обезопасить платежные карты от мошенников.

«Никогда не сообщайте ПИН третьим лицам, в том числе родственникам, знакомым, сотрудникам банка, кассирам и лицам, которые пытаются помочь вам при использовании платежной карты. Никогда не передавайте платежную карту для использования другими лицами, в том числе родственниками. Не разглашайте и не сообщайте персональные данные или информацию о платежной карте по требованию любых посторонних лиц», - сказал он.

Кроме того, эксперт посоветовал установить суточный лимит на снятие средств или открыть отдельный счет в сети Интернет.