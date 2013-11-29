Сотрудники "Грифона" и "Беркута" избили и ограбили мужчину

В Харьковской области два работника спецподразделений «Грифон» и «Беркут» избили мужчину и отобрали у него более 1 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, разбойное нападение произошло вечером 26 ноября.

Четыре человека, двое из которых – сотрудники спецподразделений милиции, совершили нападение на мужчину, избили его и завладели денежными средствами в сумме более 1 млн грн.

Читайте также: В Харькове произошел налет на ювелирный магазин, ранен охранник и милиционер

Все четверо злоумышленников задержаны. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, направленный на завладение имуществом в крупных размерах). Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается. Нападавшим угрожает до 15 лет лишения свободы.