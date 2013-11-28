К проекту Карточка киевлянина присоединились новые партнеры

Об этом на круглом столе, посвященном реализации этого проекта, сообщил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

В круглом столе приняли участие представители компаний, которые уже стали партнерами проекта «Карточка киевлянина», ведут переговоры о присоединении к нему или заявили желание поддержать социальные инициативы Киевской горадминистрации.

По словам советника главы КГГА Дмитрия Турчака, на сегодня наиболее востребованным киевлянами является торговое приложение «Карточки киевлянина», которое предусматривает предоставление скидок.

Поскольку киевляне проявляют интерес к скидкам, мы в первую очередь привлекаем партнеров, готовых сотрудничать в этом направлении. В декабре по «Карточке киевлянина» можно будет получить скидки до 5% в магазинах «Фуршет» и «Фокстрот», а также скидки до 10% в 13 аптеках двух сетей – «Наша аптека» и «Фармасити».

Представитель компании «Фуршет» сообщила, что скидками можно будет воспользоваться уже со 2 декабря. На продукты, цена которых подлежит государственному регулированию, скидка составит 3%, на все остальные товары – 5%. Обычно скидка в 3% предоставляется покупателю после того, как он совершил покупки на сумму 20 тысяч гривен, а обладателю «Карточки киевлянина» скидка в 5% будет даваться сразу, без дополнительных условий.

Скидками в «Фокстроте» можно будет воспользоваться со второй половины декабря при покупке товаров трех торговых марок «Бравис», «Делфа» и «Ле Шеф».

1 декабря интернет-провайдер «Триолан» начинает бессрочную акцию по бесплатному подключению кабельного телевидения и интернета держателям «Карточки киевлянина». Обычно эти услуги стоят около двухсот и ста гривен соответственно.

Аптечные сети, включающиеся в социальный проект, предварительно провели мониторинг цен на самые востребованные киевлянами лекарства и готовы предоставить на них скидку в 10% от минимальной цены на рынке.

Представители издательского дома «Толока» напомнили о том, что они предоставляют держателям «Карточки киевлянина» скидки от 17% до 20% при подписке на пять изданий огороднической, кулинарной и домоводческой тематики.

Кроме того, на круглом столе банки «Михайловский» и «Русский стандарт» заявили о своей готовности присоединится к проекту «Карточка киевлянина» и обслуживать его наряду с банком «Хрещатик».

По словам Руслана Крамаренко, городские власти уделяют особое внимание «Карточке киевлянина», так как это эффективный инструмент реализации социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича в столице.