Украина накопила в газовых хранилищах 17,6 миллиарда кубометров газа
14:29, 28 ноября 2013Общество
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Украина на сегодня накопила в своих газовых хранилищах 17,6 миллиарда кубометров газа
Украина накачала уже 17,6 млрд кубометров газа / Фото: Газпром
«17,6 млрд, продолжаем закачивать каждые сутки», - сказал журналистам заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун в ходе заседания общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности.
Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 28 октября в подземных хранилищах было накоплено около 18 миллиардов кубометров природного газа.
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Украина после недельной паузы с 15 ноября возобновила закупки природного газа у российской компании «Газпром», объем закупок ежесуточно составляет до 90 миллионов кубических метрров топлива.
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