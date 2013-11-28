Украина накопила в газовых хранилищах 17,6 миллиарда кубометров газа

«17,6 млрд, продолжаем закачивать каждые сутки», - сказал журналистам заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун в ходе заседания общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 28 октября в подземных хранилищах было накоплено около 18 миллиардов кубометров природного газа.

По теме: Благодаря Богу и погоде: Нафтогаз заявил, что до конца года может не покупать российский газ

Украина после недельной паузы с 15 ноября возобновила закупки природного газа у российской компании «Газпром», объем закупок ежесуточно составляет до 90 миллионов кубических метрров топлива.