Украина и Словакия подпишут соглашение о поставках газа на следующей неделе - Ставицкий

Словакия и Украина подпишут соглашение о реверсных поставках газа Украине объемом свыше 10 миллиардов кубических метров на будущей неделе.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил в эксклюзивном интервью УНИАН в кулуарах бизнес-форума стран "Восточного партнерства" в литовской столице.

"Поступил Договор от наших партнеров. Мы сейчас все это обсуждаем, мы все это сейчас обсчитываем, юристы прорабатывают для того, чтобы на следующей неделе уже подписать это Соглашение", сказал Ставицкий. По его информации, "речь идет о, по меньшей мере, десяти миллиардов кубических метров газа".

"Это исторический момент, 100-процентная диверсификация маршрутов снабжения газа в Украину!", - добавил министр.

Ставицкий также сообщил, что, что Украина начнет получать газ из Словакии со второй половины следующего года и что словацкая сторона хочет определенных гарантий, что Украина будет брать объемы не меньше десяти миллиардов кубометров газа.

Против реверса из Словакии активно выступает российский "Газпром". Украина сделала техническую прокачку газа из Словакии в середине мая этого года и уже получает газ в реверсивном режиме из Польши и Венгрии.

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Как сообщал УНИАН, 27 ноября Ставицикий сообщил, что Украина получила проект соглашения со словацким оператором «Eustream» о возможности прокачки газа по территории Словакии в Украину и намерена довести объем прокачки до 10 млрд кубометров топлива в год.

По словам министра, к сентябрю 2014 года объем поставок природного газа через территорию Словакии возможно будет довести до 10 млрд кубометров в год при условии проведения определенных модернизационных работ на участках системы транспортировки топлива.

При этом министр отметил, что словацкая сторона уже подписала договор.

Справка УНИАН. Украина с ноября 2012 года в связи с завышенной ценой на российский газ начала покупать его в странах Евросоюза. Реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, ведутся переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными. По словам Ставицкого, "словацкий" маршрут позволит Украине полностью диверсифицировать поставки газа. По его словам, потенциальный объем газа, который может быть поставлен в Украину из Европы по реверсным маршрутам, составляет 30 млрд кубометров в год, однако при этом он не обуславливает возможности полного отказа от импорта российского газа.