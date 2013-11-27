СМИ: Россия готова дать Украине дешевый газ и миллиардные кредиты

Приводя перечень возможных «поблажек» со стороны России автор пишет, что обсуждаются темы «о снижении цен на газ с нынешних 450 долларов до 270, о выдаче льготного кредита Киеву в 15 млрд долларов, в котором Украине отказал МВФ, — на финансирование бюджетных расходов и обслуживание госдолга. А еще советник президента России Сергей Глазьев заявил о возможном расширении сотрудничества с Украиной в атомной энергетике, авиа- и ракетостроении. Москва готова создать совместное производство самолетов Ан-124, Ан-140 и Ан-148, а также предоставить технологии для создания замкнутого ядерного цикла».

Напомним, что эти вопросы давно обсуждались на высшем политическом уровне между Москвой и Киевом, но компромиссных вариантов до сих пор найдено не было.

Андрей Бунич, глава Союза предпринимателей и арендаторов, комментируя «Труду» возможное экономическое сближение России и Украины отметил, что в обмен на отказ от евроинтеграции Москва просто должна предоставить Киеву широкие экономические гарантии и преференции.

«Сейчас следует выстраивать отношения в зависимости от поведения Украины. Если соседи реально возьмут курс на Таможенный союз, то это один вариант. Тогда скупиться не стоит, могут и даже должны быть экономические преференции. Если же они сделают вид, что разворачиваются на Восток, а при этом продолжат договариваться с Евросоюзом, то это будет одностороннее выкачивание льгот. Такой хоккей нам не нужен», — сказал Бунич