Эксперт: девальвация гривне не грозит

Об этом в ходе интернет-конференции на ЛІГАБізнесІнформ рассказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Переход к более гибкому курсообразованию де-факто уже происходит. После того, как межбанковский валютный рынок пробил отметку в 8,2, сомнения в этом исчезли. Поэтому требуемое смягчение в курсовой политике уже происходит, и переговоры с МВФ по данному параметру вряд ли вызовут серьезные баталии», - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в условиях Украины гибкое курсообразование и девальвация вряд ли означают скачки за пределы 5-10% от текущего курса.

Кроме того, по мнению финансиста, само население виновато в том, что Национальному банку Украины до недавнего времени приходилось жестко поддерживать курс гривны.

«Трагизм ситуации состоит в том, что мы сами (население) загоняем НБУ в такие условия. С момента получения независимости об эффективности той или иной власти судили по стабильности курса. Необходимо изменить подход и решить, что для нас более важно: курс на уровне 7,99 или ВВП на душу населения не 8 тысяч долларов, а, скажем, 9 или 10. Что для нас более важно: наши собственные рабочие места, или поддержка рынка труда в других странах», - отметил он.

Напомним, что ранее заместитель председателя банка «Контракт» Павел Крапивин заявил, что вследствие нормализации отношений с Россией, экспорт на внешние рынки выйдет на предыдущие темпы.

По его мнению, это станет положительным сигналом для стабильности гривны.