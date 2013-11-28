В США мужчина стрелял в полицейских и захватил двоих заложников

Полиция арестовала мужчину, который в течение девяти часов удерживал в заложниках двух человек и ранил двух полицейских в городе Инглвуд американского штата Калифорния, сообщает в четверг сайт местного телеканала KTLA со ссылкой на правоохранительные органы, передает РИА Новости.

Как сообщил представитель местной полиции, арестованному 45 лет и он ранее был судим.

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В среду вечером полицейские приехали на вызов по поводу семейной ссоры. Неизвестный мужчина, находившийся в доме, открыл по ним стрельбу, а затем забаррикадировался в помещении и взял в заложники двух человек – свою подругу и ее несовершеннолетнюю дочь.

По данным телеканала, два сотрудника полиции при попытке обезвредить мужчину получении ранения, один из них остается в больнице. В результате инцидента заложники не пострадали. Подробности происшествия уточняются.