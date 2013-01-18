СМИ: Террористы могут продолжать удерживать заложников в Алжире

"Штурм сам по себе завершен, но эпизод с взятием заложников пока не завершился. Армия находится на территории жилого блока, потому что похитители по-прежнему могут удерживать заложников", - сказал журналист, отметив, что алжирские власти в ближайшее время должны сообщить официальную информацию.



В среду утром более двух десятков боевиков связанной с "Аль-Каидой"группировки атаковали комплекс по добыче и переработке газа близ города Ин-Аменас рядом с ливийской границей. В заложниках оказались сотни алжирцев, а также специалисты из США, Франции, Великобритании, Норвегии, Японии, Филиппин, Малайзии.

Спецподразделения армии и жандармерии Алжира в четверг освободили сотни местных и порядка 40 иностранных заложников. В ходе контртеррористической операции уничтожены не менее 11 террористов, число жертв среди заложников пока официально не озвучивалось. СМИ сообщили о гибели 30 заложников, среди которых семь иностранных граждан - двое британцев, два филиппинца, два японца и француз.

Алжирское информационное агентство APS объявило в четверг вечером об окончании операции, однако затем появилась информация, что оставшиеся в живых боевики могут укрываться в одном из помещений комплекса.