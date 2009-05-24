Армия США будет стрелять экологически чистыми пулями

В августе 2009 года армия США намерена начать поставки в войска партии из 20 миллионов 5,56-миллиметровых патронов M855A1 для стрелкового оружия, сообщает The Army Times. В отличие от стандартных боеприпасов M855, применяемых в автоматических карабинах M4, их пули изготовлены из висмута, который наносит меньший вред экологии, чем свинец.

Висмутовые боеприпасы, по мнению американских военных, не только менее вредны для окружающей среды, но и более эффективны, чем свинцовые пули. Особенно в тех случаях, когда речи идет о хорошо защищенных целях.

Тем не менее, как отметил в интервью изданию представитель Национальной ассоциации оборонной промышленности (The National Defense Industry Association) Джефф Вудс, назвать их полностью безвредными все же нельзя. Но создание подобных боеприпасов - это значительный шаг вперед, который позволит значительно снизить выброс свинца в окружающую среду.

Программа разработки боеприпасов для стрелкового оружия, которые бы не содержали свинец и, таким образом, наносили меньший вред окружающей среде, была учреждена в США в конце 1990 годов. Первая попытка создания "зеленой" пули из вольфрама не увенчалась успехом, поскольку этот металл угрожал экологии не меньше, чем свинец. Производство таких боеприпасов, по словам американских военных, сегодня является одной из главных целей структур, работающих над новыми видами оборонной продукции.

Лента.ру