СМИ: В аэропорту Борисполь нашли радиоактивный багаж
В аэропорту "Борисполь" нашли радиоактивный багаж
Как сообщает ТСН, багаж выгрузили из самолета, прибывшего из российской столицы Москвы.
За багажом никто не пришел. Таможенники вызвали экспертов. Те исследовали багаж и обнаружили, что он излучает радиацию, которая превышает норму в несколько раз.
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Что именно является источником излучения, пока неизвестно. На место выехали сотрудники СБУ. Пока ни одна служба радиоактивную находку не комментирует, отмечает телеканал.
В то же время, как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Киевской области, информация о подозрительном чемодане поступила в линейный отдел милиции аэропорта Борисполь, поскольку багаж не прошел дозиметрический контроль - по предварительным данным, радиационное излучение от него в пять раз превышало норму.
Как отметили в УСО, на место происшествия были вызваны специалисты, которые имеют разрешение для работы с радиоактивными веществами. В милиции отметили, что владелец багажа уже установлен - он является гражданином РФ.