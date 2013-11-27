Кабмин разрешил ветеранам войны и инвалидам самим выбирать санатории для лечения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики со ссылкой на министра Наталию Королевскую, это предусмотрено принятыми сегодня на заседании правительства изменениями к постановлению Кабинета министров от 22 февраля 2006 г. № 187 относительно Порядка обеспечения санаторно-курортными путевками некоторых категорий граждан органами труда и социальной защиты населения.

Так, по словам Королевской, внесенные изменения предоставляют ветеранам войны, жертвам нацистских преследований и инвалидам право свободного выбора санаторно-курортного заведения, путевки в которое приобретены за государственные средства.

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«Это позволит обеспечить индивидуальный подход к потребностям каждого человека, поскольку он сам сможет выбирать оздоровительное заведение, которое больше всего отвечает его потребностям. В этом году по такому принципу впервые оздоравливались граждане, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, что уже дало положительный результат», - сказала она.

Кроме того, по словам министра, предусматривается, что первоочередно бесплатно будут обеспечиваться санаторно-курортным лечением инвалиды войны, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях во время ВОВ 1941-1945 годов и войны 1945 года с империалистической Японией. А участники боевых действий в период ВОВ 1941-1945 годов и войны 1945 года с империалистической Японией, которым исполнилось 85 лет и больше, будут обеспечиваться такими путевками внеочередно.