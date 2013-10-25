Янукович поддержал объявление 2015 года Годом ветеранов Великой Отечественной
14:44, 25 октября 2013Общество
9254 0
Украина поддерживает объявление 2015 года в Содружестве Независимых Государств Годом ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
2015 объявят годом ветеранов
Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате в Минске, сообщает пресс-служба Президента Украины.
«Мы считаем это нашим моральным долгом перед поколением, которое вынесло на своих плечах все тяготы военного лихолетия», - сказал Президент.
По теме: К 70-летию освобождения Киева ветераны получат материальную помощь от города
По мнению главы государства, подтверждением благодарности и заботы о ветеранах является предложенное решение об основании единых юбилейных наград к 70-й годовщине Победы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter