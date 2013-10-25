Янукович поддержал объявление 2015 года Годом ветеранов Великой Отечественной

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате в Минске, сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Мы считаем это нашим моральным долгом перед поколением, которое вынесло на своих плечах все тяготы военного лихолетия», - сказал Президент.

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По мнению главы государства, подтверждением благодарности и заботы о ветеранах является предложенное решение об основании единых юбилейных наград к 70-й годовщине Победы.