Эксперты: Рынок положительно отреагировал на паузу в евроинтеграции

Об этом заявили эксперты инвесткомпании Altana Capital.

"Индекс Украинской биржи начал неделю на позитиве. Поддержку рынку оказывает решение правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, в результате ратификации которого могли пострадать торговые отношения украинских компаний с российскими партнерами", - отмечают они.

Эксперты констатируют, что политические разногласия между Россией и Украиной, возникшие ввиду шагов украинского государства в сторону евроинтеграции, стали причиной падения экспорта в апреле-сентябре на 4,2 млрд долл.

По их словам, на фоне решения правительства сводный биржевой индикатор УБ по итогам понедельника вырос на 1,81% до 939,34 пунктов. Объем торгов составил 12 млн грн.

В инвесткомпании уточняют, что наибольший рост показали акции банковского сектора: бумаги Укрсоцбанка выросли на 3,97%, Райффайзен банк Аваль - на 2,99%.

В частности, по их мнению, интерес к акциям последнего подогревают новости о возможной покупке банка группой СКМ.

Напомним, что президент Украинского аналитического центра Александра Охрименко ранее заявлял, что пауза в евроинтеграции была с пониманием воспринята мировым финансовым рынком. По его словам, не смотря на все панические заявления отдельных политиков, отношение к Украине инвесторов не изменилось, даже наоборот уменьшились финансовые риски.