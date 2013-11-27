Эксперты: Рынок положительно отреагировал на паузу в евроинтеграции

15:01, 27 ноября 2013
Общество
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Решение правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС оказало поддержку фондовому рынку. 

Индекс Украинской биржи начал неделю на позитиве.

Об этом заявили эксперты инвесткомпании Altana Capital.

"Индекс Украинской биржи начал неделю на позитиве. Поддержку рынку оказывает решение правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, в результате ратификации которого могли пострадать торговые отношения украинских компаний с российскими партнерами", - отмечают они.

Эксперты констатируют, что политические разногласия между Россией и Украиной, возникшие ввиду шагов украинского государства в сторону евроинтеграции, стали причиной падения экспорта в апреле-сентябре на 4,2 млрд долл.

По их словам, на фоне решения правительства сводный биржевой индикатор УБ по итогам понедельника вырос на 1,81% до 939,34 пунктов. Объем торгов составил 12 млн грн.

В инвесткомпании уточняют, что наибольший рост показали акции банковского сектора: бумаги Укрсоцбанка выросли на 3,97%, Райффайзен банк Аваль - на 2,99%.

В частности, по их мнению, интерес к акциям последнего подогревают новости о возможной покупке банка группой СКМ.

Напомним, что президент Украинского аналитического центра Александра Охрименко ранее заявлял, что пауза в евроинтеграции была с пониманием воспринята мировым финансовым рынком. По его словам, не смотря на все панические заявления отдельных политиков, отношение к Украине инвесторов не изменилось, даже наоборот уменьшились финансовые риски.

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