Тимошенко должна возместить убытки Украины - Янукович

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

“Моих полномочий здесь недостаточно и моей точки зрения. Здесь должен дать ответ суд. И Тимошенко в этом также должна быть заинтересована... Если она действительно не совершала преступление, суд даст ответ, совершила — заплати средства и тогда проси или требуй освобождения”, - сказал он, добавив, что законы Украины это позволяют.

По словам Януковича, вопрос Тимошенко - вопрос не сегодняшнего дня. “Вопрос Тимошенко - это вопрос 15 лет жизни Украины. Сегодня партнеры Тимошенко сидят по разным тюрьмам, в разных странах мира, сегодня Украина платит за Тимошенко России долги за газ, которые она организовала на территории Украины, а средства перевела в оффшорные зоны. На эти вопросы нужно, чтобы ответ дал суд”, - сказал он.

При этом он отметил, что Тимошенко избегает суда и блокирует правосудие.

На уточняющий вопрос относительно позиции ЕС по Тимошенко, Янукович заметил: “А при чем здесь Европейский Союз, вы знаете, что говорят избиратели? Я же очень часто встречаюсь с людьми, и письма мне пишут - одни ее жалеют, другие... разное отношение. Но у всех один вопрос - должен быть суд и суд должен ответить на этот вопрос”, - сказал Янукович.

В то же время он заметил, что каким бы не был ответ суда, Украина и налогоплательщики платят за решение Тимошенко.

Он отметил, что очень много времени было потеряно в евроинтеграции из-за того, что ЕС выставлял Украине условия.

“Если бы не тратили время, условно говоря, если бы там два-три года тому назад предложили и сказали, давайте подпишем, я бы с завязанными глазами подписал, и вопросов бы не было, а нам все выставляли условия, условия, условия, условия... А почему правды не говорили, нужно правду говорить и правде смотреть в глаза. А правду нужно было говорить о преступлениях. Вы считаете, что красть средства из бюджета Украины и налогоплательщиков - это не преступление?”, - сказал Президент.